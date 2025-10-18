Quanto è difficile modellare l'identità di una squadra?

"Una squadra non è mai la stessa, è un organismo vivo che cambia a seconda dei momenti, dei problemi e dello stato di forma degli interpreti. Se giochi ogni tre giorni è una squadra diversa, se prepari una partita alla settimana è un'altra. Raramente si fanno analisi di questo tipo, da 20 anni i discorsi intorno alla Juve si risolvono sempre sul fatto che bisogna vincere. Io invece spiego la situazione e chi ha onestà intellettuale può ascoltarmi. Il calcio in Italia è bello per questo, ma per un allenatore è più difficile. Io mi confronto con il mio staff e cerco di aiutare sempre i miei giocatori per capire come farli stare meglio, sia dal punto di vista tattico che psicologico"