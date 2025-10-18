Como-Juventus, Tudor in conferenza: "Como finta piccola per quanto ha speso"
Dopo la sosta, la stagione della Juve riparte da Como: "Non solo hanno speso molto, ma Fabregas ha potuto scegliere tutti gli acquisti", ha detto Igor Tudor in conferenza. Le assenze di Bremer e Cabal possono aprire nuove frontiere: "Passaggio alla difesa a quattro? Possibile, non escludo nessuna opzione". In attacco di sicuro ci sarà Yildiz: "Non riposerà, con me gioca sempre dietro la punta come vuole Platini. Zhegrova invece non ci sarà, ha un problema all'anca"
Finisce la conferenza stampa di Igor Tudor
Miretti è recuperato?
"Da lunedì tornerà in gruppo"
Conceicao e Zhegrova possono giocare a tutta fascia?
"No, impossibile. Zhegrova domani nemmeno ci sarà, ha i suoi problemi all'anca"
Pensi di poter mai passare alla difesa a quattro?
"Faccio 343 da molti anni ed è quello che la squadra porta avanti da molti mesi. Penso però si possano fare altre cose, le assenze di Cabal e Bremer ci condizionano, tutte le opzioni sono aperte"
C'è la possibilità che Yildiz domani riposi?
"No"
Quanto è difficile modellare l'identità di una squadra?
"Una squadra non è mai la stessa, è un organismo vivo che cambia a seconda dei momenti, dei problemi e dello stato di forma degli interpreti. Se giochi ogni tre giorni è una squadra diversa, se prepari una partita alla settimana è un'altra. Raramente si fanno analisi di questo tipo, da 20 anni i discorsi intorno alla Juve si risolvono sempre sul fatto che bisogna vincere. Io invece spiego la situazione e chi ha onestà intellettuale può ascoltarmi. Il calcio in Italia è bello per questo, ma per un allenatore è più difficile. Io mi confronto con il mio staff e cerco di aiutare sempre i miei giocatori per capire come farli stare meglio, sia dal punto di vista tattico che psicologico"
Con le assenze di Bremer e Cabal e Kalulu e Kelly finora sempre in campo, per domani ci si può attendere un cambio di modulo con difesa a quattro?
"Può succedere come può non succedere, non mi piace rivelare questi aspetti prima della partita"
Platini dice che Yildiz dovrebbe giocare al centro e non in fascia, Trezeguet pensa che Vlahovic e David debbano giocare insieme. Lei cosa ne pensa?
"Non conoscevo tutte queste dichiarazioni, è il bello del calcio. Ognuno può dire la sua, ma l'allenatore è quello che conosce meglio i giocatori e sa come utilizzarli. Yildiz con me ha giocato sempre dietro la punta, è libero di trovare i suoi spazi e in Turchia gioca sulla fascia molto bene. Con lui non abbiamo problemi, ma rispetto le opinioni di tutti"
Juve e Como sono le squadre che hanno speso di più sul mercato negli ultimi due anni. L'obbligo di vincere c'è per entrambe?
"Vogliamo andare là e fare la nostra partita, anche se sarà difficile. Il Como è una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati"
Come ha ritrovato i giocatori tornati dalle nazionali? Quelli rimasti come hanno lavorato?
"Sono tornati bene, senza infortuni. Abbiamo fatto appena due allenamenti per preparare la gara di domani"
Sta per iniziare la conferenza di Igor Tudor
Il calendario: una settimana con tre trasferte di fila
La Juventus è reduce dal pareggio interno per 0-0 contro il Milan nell'ultima giornata di campionato. Adesso Tudor è atteso da una settimana molto impegnativa, con tre partite consecutive in trasferta
- 19 ottobre: Como-Juventus (Serie A)
- 22 ottobre: Real Madrid-Juventus (Champions)
- 26 ottobre: Lazio-Juventus (Serie A)
Le ultime sulla formazione della Juventus
Insieme a Yildiz, Conceiçao dovrebbe essere il favorito contro il Como, a meno che Tudor non lo voglia preservare in vista Madrid. Il portoghese va gestito, visto che si è gia fermato per problemi muscolari. Non è escluso quindi che Tudor possa puntare su un 3-5-2 con un esterno a destra piu offensivo come Joao Mario e far rifiatare Kalulu che, con Kelly, è uno di quelli ad aver giocato tutti i minuti delle otto partite stagionali
Vlahovic potrebbe tornare titolare a Como
Anche Vlahovic torna rigenerato dagli impegni con la propria Nazionale: Dusan ha giocato titolare in entrambe le partite con la Serbia e ha segnato contro Andorra. Due da titolare in pochi giorni, lo stesso numero di partite giocate dall'inizio con la maglia della Juventus, contro Verona e Inter, poi sempre in panchina sia in campionato sia in Champions. La terza da titolare potrebbe arrivare domenica 19 ottobre contro il Como
Assist di Kostic e gol di Vlahovic: sorride anche la Juve. VIDEOVai al contenuto
Yildiz in gran forma: tre gol con la Nazionale
La pausa per le Nazionali ha restituito un Yildiz in gran forma: Kenan ha trascinato la Turchia nella vittoria contro la Georgia trovando il gol, dopo la doppietta contro la Bulgaria. Tre gol, in due partite, in tre giorni
Yildiz la sblocca con un pallonetto: gol in Turchia-GeorgiaVai al contenuto
Bremer, 5-6 settimane di recupero dopo l'intervento
La Juventus riparte dopo la pausa delle Nazionali e riparte in salita con tre partite in una settimana in trasferta, e con le brutte notizie arrivate per Bremer: il difensore è stato operato al menisco del ginocchio sinistro, intervento che richiede 5-6 settimane di recupero, il brasiliano non forzerà il rientro trattandosi dello stesso ginocchio lesionato l'anno scorso
Juventus, le partite che Bremer dovrà saltare per infortunioVai al contenuto
Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Igor Tudor verso Como-Juventus. L'allenatore dei bianconeri parlerà a partire dalle 14.30