Introduzione
Si scrive turno infrasettimanale, si legge: sorprese dietro l'angolo. Dubbi di formazione, rotazioni, bonus che arrivano da giocatori "dormienti" (per dirla all'americana), insomma le trappole, ma anche le gioie inaspettate, sono dietro l'angolo. Fare la fantaformazione non è semplicissimo, ancor meno evitare di lasciare +3 in panchina. Cerchiamo quindi di districarci per bene.
Come detto le possibili sorprese ci sono eccome: c'è chi torna titolare dopo tanto tempo, chi invece viene lanciato dal primo minuto per la prima volta e "big" che possono riposare. Vedendo un po' l'andamento offensivo tra casa e trasferta delle varie squadre impegnate in questo nono turno proviamo ad identificare possibili nomi. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 9^ giornata
PROBABILI FORMAZIONI 9^ GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI
Quello che devi sapere
Lecce-Napoli, martedì ore 18:30
CONSIGLIATO LECCE
- Coulibaly
CONSIGLIATO NAPOLI
- Lang
SCONSIGLIATO LECCE
- Camarda
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Gilmour
Atalanta-Milan, martedì ore 20:45
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zappacosta
CONSIGLIATO MILAN
- Ricci
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
SCONSIGLIATO MILAN
- Modric
Como-Verona, mercoledì ore 18:30
CONSIGLIATO COMO
- Kuhn
CONSIGLIATO VERONA
- Sarr
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
SCONSIGLIATO VERONA
- Gagliardini
Juventus-Udinese, mercoledì ore 18:30
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
CONSIGLIATO UDINESE
- Atta
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Thuram
SCONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
Roma-Parma mercoledì ore 18:30 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Bailey
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
SCONSIGLIATO ROMA
- Wesley
SCONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
Bologna-Torino, mercoledì ore 20:45
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Moro
CONSIGLIATO TORINO
- Gineitis
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
SCONSIGLIATO TORINO
- Biraghi
Genoa-Cremonese, mercoledì ore 20:45
CONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
CONSIGLIATO CREMONESE
- Bonazzoli
SCONSIGLIATO GENOA
- Norton-Cuffy
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vardy
Inter-Fiorentina, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO INTER
- Frattesi
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Nicolussi Caviglia
SCONSIGLIATO INTER
- Bastoni
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gosens
Cagliari-Sassuolo, giovedì ore 18:30
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Borrelli
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Volpato
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Prati
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Doig
Pisa-Lazio, giovedì ore 20:45
CONSIGLIATO PISA
- Akinsanmiro
CONSIGLIATO LAZIO
- Guendouzi
SCONSIGLIATO PISA
- Tramoni
SCONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen