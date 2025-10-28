Offerte Sky
Fantacalcio, i "campo o panca" della 9^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Si scrive turno infrasettimanale, si legge: sorprese dietro l'angolo. Dubbi di formazione, rotazioni, bonus che arrivano da giocatori "dormienti" (per dirla all'americana), insomma le trappole, ma anche le gioie inaspettate, sono dietro l'angolo. Fare la fantaformazione non è semplicissimo, ancor meno evitare di lasciare +3 in panchina. Cerchiamo quindi di districarci per bene.

Come detto le possibili sorprese ci sono eccome: c'è chi torna titolare dopo tanto tempo, chi invece viene lanciato dal primo minuto per la prima volta e "big" che possono riposare. Vedendo un po' l'andamento offensivo tra casa e trasferta delle varie squadre impegnate in questo nono turno proviamo ad identificare possibili nomi. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 9^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI 9^ GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI

Quello che devi sapere

Lecce-Napoli, martedì ore 18:30

CONSIGLIATO LECCE

  • Coulibaly


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Lang


SCONSIGLIATO LECCE

  • Camarda


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Gilmour

Atalanta-Milan, martedì ore 20:45

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zappacosta


CONSIGLIATO MILAN

  • Ricci


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


SCONSIGLIATO MILAN

  • Modric

Como-Verona, mercoledì ore 18:30

CONSIGLIATO COMO

  • Kuhn


CONSIGLIATO VERONA

  • Sarr


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


SCONSIGLIATO VERONA

  • Gagliardini

Juventus-Udinese, mercoledì ore 18:30

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso


CONSIGLIATO UDINESE

  • Atta


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Thuram


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo

Roma-Parma mercoledì ore 18:30 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Bailey


CONSIGLIATO PARMA

  • Keita


SCONSIGLIATO ROMA

  • Wesley


SCONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino

Bologna-Torino, mercoledì ore 20:45

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Moro


CONSIGLIATO TORINO 

  • Gineitis


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


SCONSIGLIATO TORINO

  • Biraghi

Genoa-Cremonese, mercoledì ore 20:45

CONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Bonazzoli


SCONSIGLIATO GENOA

  • Norton-Cuffy


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vardy

Inter-Fiorentina, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO INTER

  • Frattesi


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Nicolussi Caviglia


SCONSIGLIATO INTER

  • Bastoni


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gosens

Cagliari-Sassuolo, giovedì ore 18:30

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Borrelli


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Volpato


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Prati


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Doig

Pisa-Lazio, giovedì ore 20:45

CONSIGLIATO PISA

  • Akinsanmiro


CONSIGLIATO LAZIO

  • Guendouzi


SCONSIGLIATO PISA

  • Tramoni


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen

