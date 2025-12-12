Introduzione
L'approfondimento in tema fantacalcio questa volta riguarda i "pezzi grossi": tante partite interessanti con speranze e trappole suddivise quasi equamente; 14 turni di campionato sono già un discreto numero per analizzare trend di medio-lungo periodo, ma come sempre la divisione casa-trasferta è un aspetto da non tralasciare.
Allora, guardiamo agli attaccanti e ai trequartisti di prima fascia. Quelli che spesso (ma non sempre) si "devono" mettere perché in forma o pagati tanto all'asta. I numeri dei singoli vanno bene, ma dobbiamo necessariamente unirli anche a ciò che l'avversario che si va ad affrontare concede mediamente ai giocatori più pericolosi della squadra avversaria. Combinando le cifre scopriamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 15^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
Lecce-Pisa, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO LECCE
- Banda
CONSIGLIATO PISA
- Moreo
SCONSIGLIATO LECCE
- Tete Morente
SCONSIGLIATO PISA
- Meister
Torino-Cremonese, sabato ore 15
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
CONSIGLIATO CREMONESE
- Bonazzoli
SCONSIGLIATO TORINO
- Zapata
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
Parma-Lazio, sabato ore 18
CONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
CONSIGLIATO LAZIO
- Cancellieri
SCONSIGLIATO PARMA
- Ondrejka
SCONSIGLIATO LAZIO
- Castellanos
Atalanta-Cagliari, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ATALANTA
- Lookman
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Scamacca
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Borrelli
Milan-Sassuolo, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO MILAN
- Loftus-Cheek
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
SCONSIGLIATO MILAN
- Nkunku
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
Fiorentina-Verona, domenica ore 15
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Kean
CONSIGLIATO VERONA
- Mosquera
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
SCONSIGLIATO VERONA
- Belghali
Udinese-Napoli, domenica ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
SCONSIGLIATO UDINESE
- Davis
SCONSIGLIATO NAPOLI
- McTominay
Genoa-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO GENOA
- Ekuban
CONSIGLIATO INTER
- Bonny
SCONSIGLIATO GENOA
- Norton-Cuffy
SCONSIGLIATO INTER
- Luis Henrique
Bologna-Juventus, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
CONSIGLIATO JUVENTUS
- David
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Orsolini
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
Roma-Como, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Soulé
CONSIGLIATO COMO
- Diao
SCONSIGLIATO ROMA
- Dybala
SCONSIGLIATO COMO
- Rodriguez