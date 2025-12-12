Offerte Sky
Introduzione

L'approfondimento in tema fantacalcio questa volta riguarda i "pezzi grossi": tante partite interessanti con speranze e trappole suddivise quasi equamente; 14 turni di campionato sono già un discreto numero per analizzare trend di medio-lungo periodo, ma come sempre la divisione casa-trasferta è un aspetto da non tralasciare.

Allora, guardiamo agli attaccanti e ai trequartisti di prima fascia. Quelli che spesso (ma non sempre) si "devono" mettere perché in forma o pagati tanto all'asta. I numeri dei singoli vanno bene, ma dobbiamo necessariamente unirli anche a ciò che l'avversario che si va ad affrontare concede mediamente ai giocatori più pericolosi della squadra avversaria. Combinando le cifre scopriamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 15^ giornata di campionato

PROBABILI FORMAZIONI 15^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Lecce-Pisa, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO LECCE

  • Banda


CONSIGLIATO PISA

  • Moreo


SCONSIGLIATO LECCE

  • Tete Morente


SCONSIGLIATO PISA

  • Meister

Torino-Cremonese, sabato ore 15

CONSIGLIATO TORINO

  • Adams


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Bonazzoli


SCONSIGLIATO TORINO

  • Zapata


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte

Parma-Lazio, sabato ore 18

CONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino


CONSIGLIATO LAZIO

  • Cancellieri


SCONSIGLIATO PARMA

  • Ondrejka


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Castellanos

Atalanta-Cagliari, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Lookman


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Scamacca


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Borrelli

Milan-Sassuolo, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO MILAN

  • Loftus-Cheek


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


SCONSIGLIATO MILAN

  • Nkunku


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti

Fiorentina-Verona, domenica ore 15

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Kean


CONSIGLIATO VERONA

  • Mosquera


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli


SCONSIGLIATO VERONA

  • Belghali

Udinese-Napoli, domenica ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Davis


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • McTominay

Genoa-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO GENOA

  • Ekuban


CONSIGLIATO INTER

  • Bonny


SCONSIGLIATO GENOA

  • Norton-Cuffy


SCONSIGLIATO INTER

  • Luis Henrique

Bologna-Juventus, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • David


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Orsolini


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao

Roma-Como, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Soulé


CONSIGLIATO COMO

  • Diao


SCONSIGLIATO ROMA

  • Dybala


SCONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez

