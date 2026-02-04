Introduzione
Il mercato invernale ha portato nuovi volti: qualcuno sarà protagonista diventando titolare quasi subito. La prima parte di stagione però ha scoperto le carte. Tra scommesse e nomi che avrebbero dovuto far bene, i numeri sono sotto gli occhi di tutti. E' sempre doloroso ammettere di aver toppato con quel (o quei) giocatore che eravamo sicuri che avrebbe fatto bene. Lo svincolo in certi casi è necessario per svariati motivi
A livello "economico" potete rinforzare più settori visto che anche dei "big" possono essere tagliati. Secondo motivo: analizzando la vostra rosa, vi sarete accorti di avere molti giocatori che hanno cambiato nel corso della stagione il proprio status: da titolare a subentrato o banalmente qualcuno che è in perenne ballottaggio. Infine c'è la volata finale: come siete messi in classifica? Che obiettivi inseguite? In ogni caso, cercate di portare a casa il risultato con più titolari possibili onde evitare spaicevoli sorprese. Ecco la lista dei giocatori che vi conviene svincolare in questa sessione
Quello che devi sapere
KAMALDEEN SULEMANA - ATALANTA
Juric lo ha voluto fortemente dopo l'esperienza di entrambi in Premier League. L'arrivo di Palladino ha tolto pesantemente minutaggio all'attaccante ghanese che oramai è fuori dai radar. Sulla trequarti c'è l'inamovibile De Ketelaere e poi la coppia Zalewski-Raspadori, senza dimenticare il buon Pasalic
L'ingresso contro il Como, causa espulsione di Ahanor, potrebbe far pensare a un reintegro "buono" per il fanta ma guardando il receente passato non dovrebbe essere così. Troppo rischioso tenerlo in rosa visto che gli attaccanti titolari servono come il pane
LOIS OPENDA - JUVENTUS
Chi aveva provato il "colpo ad effetto" aveva quasi fatto centro. David, dopo il gol all'esordio, aveva avuto un periodo no. L'infortunio di Vlahovic aveva dato più di una chance a Openda che però, da inizio anno a fine 2025 era stato titolare solamente 5 volte (in campionato). Dopo i 60 minuti giocati contro il Pisa, il belga ha avuto al massimo 20 minuti di presenza in campo. Il momento caldissimo di David toglie quasi definitivamente ogni possibilità di exploit da qui a fine stagione per il giocatore in prestito dal Lipsia
ALVARO MORATA - COMO
Lo avevamo già inserito nelle delusioni della prima parte di stagione considerando anche la spesa iniziale dei fantallenatori che se lo erano aggiudicato. Douvikas, ad agosto, non dava molti segni di "esplosione" fantacalcistica. Ora le cose sono un po' più chiare. Considerando rendimento (nullo) al fanta, dubbia titolarità e problematiche fisiche, l'idea di base è quella di puntare su altri protagonisti. Non stiamo dicendo che da qui a fine anni non arriveranno +3 da parte dello spagnolo ma che sarà sempre complicato decidere di puntare su di lui quale probabile subentrante visto che Fabregas ha iniziato anche a testare un sistema senza una punta di ruolo
LUKASZ SKORUPSKI - BOLOGNA
L'infortunio, il periodo sfortunato dopo il rientro e un Bologna che non mette a referto un clean sheet da novembre 2025! Indipendentemente quanto sia "popolata" la vostra lega o dal prezzo pagato per il polacco, guardatevi intorno. Ci sono almeno 3 o 4 nomi tra gli svincolati che potrebbero rimpiazzare Skirupski, ovviamente parliamo di suoi colleghi che non saranno titolari inamovibili di weekend in weekend ma saranno decisamente utili in gare, sulla carta, da clean sheet oppure perché il nostro Big in porta è impegnato in un match "pericoloso"
LUCA RANIERI - FIORENTINA
Nella 23ma giornata l'ex capitano viola è tornato a segnare qualcosa di diverso rispetto al "SV". L'assetto difensivo di una Fiorentina che non pensava di certo in questo genere di stagione, sembra essersi pià o meno assestato. L'arrivo di Rugani, condizione fisica a parte, dà a Vanoli nuove alternative al centro. Gosens a sinistra non pare poter rischiare il posto. Sappiamo bene che in difesa ci servono tante alternative, la maggior parte delle quali con garanzia di titolarità. Svincolare Ranieri, che a inizio stagione aveva comunque una maglia dal 1' sempre pronta, non pare una mossa azzardata
JARI VANDEPUTTE - CREMONESE
Giocatore intorno al quale l'estate scorsa si era creata un'attenzione frenetica, complici i numeri della stagione in B che avevano portato alla promozione della Cremonese. Assist, giocate e specialista sui calci piazzati, Vandeputte ha garantito "solo" stabilità di voto ma il suo ultimo bonus risale alla 9a giornata di campionato. Da quel punto in poi, solo in 4 occasioni si è guadagnato un voto oltre il 6. Il centrocampo della squadra di Nicola vede ora la presenza anche di Thorsby che punta direttamente alla titolarità. Il ko di Bondo potrebbe tenere qualche porta aperta ma se avete investito un bel po' di crediti su Vandeputte, recuperarli per reinvestirli altrove non è un'idea malsana
EVAN FERGUSON - ROMA
L'attaccante titolare di una squadra di Gasperini. Si giocherà il posto con Dovbyk ma resta sempre una possibile macchina da +3 grazie al Gasp. Questo era il pensiero di tanti fantallenatori a inizio stagione. Immaginiamo quindi che la spesa all'asta estiva non si possa definire "trascurabile". Che fare ora? L'arrivo di Malen, e in parte quello di Robinio Vaz, cambia ulteriormente le gerarchie visti anche i problemi fisici di Ferguson. L'assenza di Dovbyk fino a inizio aprile darà sicuramente qualche ulteriore chance allo scozzese. Guardate alla rosa dei vostri attaccanti e ai crediti recuperabili in caso di svincolo. Per quel che c'è di libero in giro, si può sicuramente avere qualche risparmio da parte per guardare altrove
KEVIN DE BRUYNE - NAPOLI
Maneggiare con estrema cura il destino fantacalcistico del centrocampista del Napoli. Non è un consiglio di svincolo senza se e senza ma. Anzitutto guardiamo al prezzo d'acquisto relazionandolo agli eventuali "problemi" in altri settori. Sacrificare KDB per restare "attaccati" al vostro campionato è meglio rispetto al tenerlo per sfruttarlo nell'ultima parte della stagione a giochi fatti. Se invece l'acquisto estivo non è stato così oneroso e vi sentite coperti e a centrocampo non dovete fare i salti mortali per mettere 3 o 4 giocatori, allora si può pensare al NON svincolo anche se il belga sarà maneggiato con cura anche dal Napoli
FRANCESCO ACERBI - INTER
A voto nelle prime 4 di campionato. Tradotto: quest'estate si poteva pensare in maniera legittima che Acerbi potesse ripetere le oltre 20 gare con voto della scorsa stagione anche se, va detto, il "percorso" dell'azzurro è simile a 12 mesi fa. Titolare in 7 delle prime 8, poi poco o nulla e ritorno costante dalla 24ma giornata (quella che ci attende). Chivu però ha trovato la soluzione Akanji centrale con Bisseck titolarissimo a destra. Nel girone di ritorno Acerbi è andato a voto solo in un'occasione. Probabilmente non vi sarà costato un occhio nella testa. Se avete paura che ritrovi posto fisso e siete ultra coperti in difesa ok, altrimenti....