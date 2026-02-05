Introduzione
All'asta di riparazione tutto sembra più chiaro e limpido. Dei "vecchi" giocatori ancora liberi abbiamo numeri, medie, bonus e malus. Per quel che riguarda i nuovi arrivi, tanto fa la squadra nella quale questo o quel giocatore passerà il resto della stagione. Le trappole però ci sono sempre, estate o inverno che sia. Le varie liste dei desideri sono più o meno completate ma siamo sicuri di aver preso in considerazione tutto di tutti?
Partiamo dal presupposto economico: siamo in un momento nel quale ci sono nomi che sono (finalmente) emersi e che in alcune leghe fanno parte degli svincolati: uno su tutti Baturina che rischia, se libero, di costare uno sproposito. Tra i neo sbarcati ci sono due o tre profili che rischiano di infiammare le varie aste. Se per qualcuno il gioco (in teoria) vale la candela, per altri la sorpresa potrebbe essere negativa. In più ci sono quei giocatori che nella nostra mente saranno fin da subito titolari. Potremmo risvegliarci con un panchinaro da perenne SV quindi facciamo attenzione. Ecco i rischi di mercato per questa sessione invernale di fantacalcio
ASTA DI RIPARAZIONE: 7 NOMI LOW COST DA PRENDERE
Quello che devi sapere
NICLAS FULLKRUG - MILAN
Pronti via e subito uno dei nomi più gettonati. Non si deve pensare a Fullkrug all'asta di riparazione??? Calma: cerchiamo di analizzare tutti i pro e i contro. Il mancato arrivo di Mateta non ha modificato le gerarchie rossonere. Dal suo arrivo in Italia Fullkrug ha giocato una sola gara da titolare facendo vedere ottime cose. Il pareggio contro la Fiorentina non ridimensiona una prestazione fatta di sponde per l'inerimento di Pulisic o la quantità di duelli aerei vinti. Il problema di fondo è: a cosa vi serve il tedesco? Voto, bonus, titolartià? In base alla risposta, onesta, avrete fatto una prima scrematura. In quanti, nella vostra lega, lo vorrebbero e quindi quale sarà il prezzo finale? Il rischio è si pagare tanto un giocatore che da qui alla fine difficilmente toglierà il posto a Leao e Pulisic, acciacchi permettendo
JUSTIN BIJLOW - GENOA
Nulla in particolare contro il portiere proveniente dal Feyenoord. Le prime due uscite non sono state indimenticabili: 5 gol presi tra Bologna e Lazio. Non è detto che De Rossi non continui a puntare su di lui (ma è anche lecito pensare a un possibile ritorno di Leali). Il problema è che nel girone di ritorno i rossoblù hanno affrontato per ora Cagliari, Parma, Bologna e Lazio. Le attuali prime 7 della classifica sono ancora in claendario Probabilmente, a livello di "sicurezza" clean sheet o pochi gol presi in determinate partite, c'è in giro qualche nome più rassicurante, dati alla mano
ADRIAN LAHDO - COMO
Ogni nuovo arrivo in casa Como finisce di diritto nella lista dei desideri. Lo scorso anno Diao fece davvero la fortuna dei fantallenatori che lo avevano acchiappato all'asta di riparazione. Fabregas regala bonus in ogni dove ma attenzione perché il 18enne svedese è più un colpo in prospettiva. Nico Paz e compagni si ritrovano in piena lotta per l'Europa e potrebbero aver bisogno più dell'esperienza dei vari Perrone, Da Cunha, Caqueret e Sergi Roberto. Ovviamente non possiamo escludere a priori un minutaggio più corposo del previsto ma se proprio dobbiamo scegliere, l'hype lo teniamo per la prossima stagione
MANOR SOLOMON - FIORENTINA
Altro volto già sceso in campo e quel +3 messo a referto rischia di avere conseguenze economiche non indifferenti, soprattutto se nella vostra lega ci sono i classifici fantamanger che guardano "solo" al dato: 5 gare e un gol. Due terzi dell'attacco viola, salvo cataclismi, sono sicuri. Per la terza maglia ci sono varie opzioni: sia tattiche, sia a livello di cognomi. Ora pare essere il turno di Solomon ma siamo sicuri che durerà? L'israeliano rischia di essere quell'attaccante che, senza bonus, viaggia a una media voto poco inferiore al 6. Pensiamo bene ad alternative meno "dispendiose" a livello economico e "sicura" (con tutte le virgolette del caso) quanto a titolarità da qui a fine campionato
PETAR RATKOV - LAZIO
L'inizio non è stato dei più esaltanti viste le due valutazioni (su quattro totali) sotto la sufficienza. Rispetto a Castellanos, che tanti fantamanager speravano rimanesse, Ratkov è ben 15 centimetri più alto (13 rispetto a Dia). L'assenza di Zaccagni potrebbe paradossalmente aiutarlo visto che uno tra Pedro e Maldini potrebbe essere schierato a sinistra. Sarri infatti contro il Genoa è partito con l'ex Atalanta quale falso 9 prima di cambiarlo proprio con il gigante serbo. Anche in questo caso rischiamo di trovarci di fronte a un attaccante con una madia voto bassa qualora non dovessero arrivare bonus. Anche in questo caso il rischio è alto. Come jolly in una attacco già completo può essere un'eventuale risorsa a sorpresa
AUGUSTIN ALBARRACIN - CAGLIARI
Iniziamo dando uno sguardo alla classifica. Con 4 squadre sotto quota 20 punti, i rossoblù di Pisacane hanno ben 11 punti di vantaggio sulla parte rossa della classifica. Chiaramente nessuno parla di salvezza acquisita (sia mai...) però si fa fatica a pensare a una lotta fino all'ultimo che comprenda anche il Cagliari. Perché abbiamo iniziato dalla classifica. Per un motivo ben preciso: Albarracin, per come stanno le cose ora, dovrebbe essere un'eventuale soluzione a gara in corso. Con una eventuale salvezza aritmetica ben prima della 38ma giornata, Pisacane potrebbe dare spazio a quelli meno utilizzati. Ergo: la previsione è che il classe 2005 possa ritagliarsi spazio solo a poche giornate dal termine. Siete diposti ad investire lo stesso?
POL LIROLA - VERONA
Qualcuno potrebbe esserselo segnato nella categoria: difensori che giocano a centrocampo, "ruolo" che anche nell'asta di riparazione invernale fa sempre effetto a tutti i fantallenatori. Arrivato da poco e subito in campo. Potrebbe essere una buona notizia per quel che riguarda una futura titolarità: per quanto sia un giocatore d'esperienza, Lirola deve scavalcare uno come Belghali, che è ai box da un po' ma conta di rientrare a breve. Chiaramente molto dipenderà da quel che deciderà il nuovo allenatore ma pare comunque difficile ipotizzare un non rientro dell'algerino