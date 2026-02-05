Introduzione

All'asta di riparazione tutto sembra più chiaro e limpido. Dei "vecchi" giocatori ancora liberi abbiamo numeri, medie, bonus e malus. Per quel che riguarda i nuovi arrivi, tanto fa la squadra nella quale questo o quel giocatore passerà il resto della stagione. Le trappole però ci sono sempre, estate o inverno che sia. Le varie liste dei desideri sono più o meno completate ma siamo sicuri di aver preso in considerazione tutto di tutti?



Partiamo dal presupposto economico: siamo in un momento nel quale ci sono nomi che sono (finalmente) emersi e che in alcune leghe fanno parte degli svincolati: uno su tutti Baturina che rischia, se libero, di costare uno sproposito. Tra i neo sbarcati ci sono due o tre profili che rischiano di infiammare le varie aste. Se per qualcuno il gioco (in teoria) vale la candela, per altri la sorpresa potrebbe essere negativa. In più ci sono quei giocatori che nella nostra mente saranno fin da subito titolari. Potremmo risvegliarci con un panchinaro da perenne SV quindi facciamo attenzione. Ecco i rischi di mercato per questa sessione invernale di fantacalcio



