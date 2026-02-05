Consigli fantacalcio, asta di riparazione: 7 giocatori low cost su cui scommettereFantacalcio
Introduzione
I piani per l'asta di riparazione in molti casi sono già stati studiati. Tra infortuni, reparti da rafforzare e qualche big da sostituire, i vari fantallenatori hanno di che studiare. I possibili affari low cost però restano sempre d'attualità: tra nuovi arrivi e cambi maglia dovuto al "mercato interno" qualche pepita potremmo scovarla.
Il titolo dice "7 giocatori sui quali scommettere". Perché solo 7? Abbiamo analizzato il rendimento del periodo gennaio-maggio degli arrivi invernali della scorsa stagione e non è che in molti si siano distinti. In più il tempo delle rose con 4 o 5 scommesse è finito. In base ai propri obiettivi stagionali bisogna cercare di andare sul sicuro, soprattutto per quanto concerne la titolarità di lungo periodo. Certo, qualche nome "esotico" a prezzo ragionevole può essere preso perché il fanamanager non smette mai di essere anche talent scout...
ASTA DI RIPARAZIONE: I GIOCATORI DA PRENDERE
MATTEO PRATI - TORINO
Il primo nome arriva da un cambio di maglia interno alla Serie A. Il Cagliari ha trovato un ottimo assetto in mediana con Mazzitelli, Adopo e l'imminente rientro a regime di Deiola. Prati quindi ha cambiato aria ma di certo non per bassa qualità. Il centrocampo del Torino è cambiato spesso, complice anche qualche infortunio di troppo tra Ilic e Gineitis. Prati potrebbe essere una scommessa da prendere come ultimo slot in mediana sperando che l'aria di Torino possa giovare. Baroni ultimamente ha proposto gli stessi interpreti. Solo a contro il Lecce si è interrotta la stiscia di sconfitte. Resta il dato di un gol fatto nelle ultime 4 gare. I bonus servono anche dai centrocampisti
ALISSON SANTOS - NAPOLI
Attenzione a non farvi prendere dall'eventuale entusiasmo. Il nuovo volto in casa Napoli è arrivato dallo Sporting Lisbona con la nomea di subentrante. Quindi perché consigliarlo? Essendo listato centrocampista può finire in una fanta rosa già "completa" come possibile jolly. L'altra avvertenza riguarda la "copertura". Difficile rilanciare per lui senza avere già in squadra qualche titolare di Conte in quella posizione, ovvero di esterno sinistro
Solo in un'occasione ha giocato sul centrosinistra in mediana, senza impressionare. Neres infortunato, Lang partito. Le premesse possono esserci ma ricordiamo sempre che l'uscita dalla Champions ridurrà il turnover di Conte, in caso di recuperi dall'infermeria ovviamente.
SAMUEL ILING-JUNIOR - PISA
Lo avevamo visto l'ultima volta con la maglia del Bologna. Poi l'avventura in Inghilterra arraverso Middlesbrough e West Bromwich. La sua storia fantacalcistica dice che non ci troviamo al cospetto di un "mister +3". In più non giocherà in una big: se vi fate "spaventare" da tutto questo potreste essere in errore. Iling-Junior può ricoprire almeno due ruoli con compiti offensivi. Salvo sorprese, dovrebbe essere proposto quasi subito dal primo minuto visto che, sotto Gilardino, il lato sinistro aveva visto diversi protagonisti visto che non c'era un profilo che desse tutta questa sicurezza. Il costo dell'inglese non dovrebbe alzarsi pericolosamente
MILAN DJURIC - CREMONESE
I grigiorossi nelle ultime 9 partite hanno segnato solo contro il Cagliari. Uno dei due giocatori finiti sul tabellino di quel 2-2, ovvero Johnsen, è finito al Palermo. Bonazzoli, rigori esclusi, non timbra dalla doppietta contro il Genoa, datata 29 ottobre. Là davanti servono alternative per cercare ti tornare a macinare risultati utili. Ricordate a inizio anno? Una sola sconfitta nelle prime 9 di campionato. In attesa del primo successo del 2026, Djuric può essere un interessante jolly in attacco. Difficilmente sarà subito titolare ma ogni attaccante della Cremonese in questo momento non ha il posto assicurato. Djuric è al terzo trasferimento nel lmercato invernale. Il primo, al Monza andò fantacalcisticamente abbastanza bene...
ALEXSANDRO AMORIM - GENOA
Tra i nomi "esotici" di questo mercato invernale c'è un nuovo arrivo targato Genoa. Per età ed esperienza potrebbe essere lasciato da parte me non dimentichiamoci che il Genoa lo ha preso a titolo definitivo per una cifra non certo irrisoria (8 milioni + 2 legati ai bonus). Si tratta di un centrocampista centrale che però può anche giocare da trequartista. De Rossi potrebbe dargli qualche chance. Starà al brasilinao classe 2005 iniziare a ritagliarsi un ruolo importante. Scommessa pura al momento ma nome intrigante
RAFAEL OBRADOR - TORINO
Altro nome in casa Torino. L'esterno arrivato dal Benfica ha già avuto minutaggio nel Torino di Baroni. Per il momento solo da subentrante. Se contro il Como le cose si erano messe male per tutti, nella vittoria casalinga contro il Lecce anche per lui è arrivato un buon voto in pagella. Aboukhlal è ancora alle prese con problemi fisici. Restano Lazaro e Pedersen visto che Biraghi non ha avuto molto spazio. Non aspettiamoci valanghe di bonus al fantacalcio ma Obrador potrebbe ritagliarsi ben po' di un ruolo da comprimario. Non pare dover avere bisogno di tempo per ambientarsi
KIERON BOWIE - VERONA
Se ad inizio anno c'era da scegliere tra Orban e Giovane, oggi forse la storia si ripete: Bowie o Isaac? Premesso ancora una volta che stiamo trattando scommesse low cost, argomento che può voler dire tutto e il contrario di tutto, il Verona ha investito 6 milioni di euro per l'attaccante scozzese. Ciò non significa che sarà "per forza" titolare ma che forse avrà, almeno inizalmente, qualche chance in più per confrontarsi con il nostro campionato. Isaac forse rispecchia di più le carattistiche di Giovane, passato al Napoli, ma se Sammarco volesse optare per un "lungo" e un rapido, ecco che la coppia Bowie-Orban farà al caso suo