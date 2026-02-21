Jashari ha giocato mercoledì la terza di fila in campionato: è arrivato il momento di dargli continuità e farlo giocare ancora da titolare? Tra pochi giorni si riunirà l'Ifab: se potesse suggerire un innovazione quale sarebbe?

"Così su due piedi è difficile. Ho sempre detto che sull'oggettività bisogna cercare di arrivare a non sbagliare, sulla soggettiva si arriverà sempre ad accontentare qualcuno e scontentare l'altro. Di Jashari sono molto contento, è cresciuto lui come Odogu, De Winter, Athekame. La società ha lavorato bene sul mercato, prendendo un mix di esperti e giocatori con meno esperienza. Quando arrivi al Milan sembra tutto facile, poi ci vuole un periodo di adattamento e i ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi"