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Fantacalcio, i "campo o panca" della 31^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Tra indisponibili, acciaccati e chi è andato (e tornato) dall'altra parte del mondo, il weekend calcistico di Pasqua ha un bel po' di incognite. Ci sono anche ritorni importanti, come quello di Lautaro Martinez ma, vista la quantità di partite delicate, scegliere non è semplice. Cosa analizzare in questo caso? La base, proprio per la specificità di alcune sfide, è studiare il bilancio "di gruppo".

Come si comportano Milan e Napoli negli scontri diretti d'alta classifica? Che numeri hanno messo da parte Verona e Fiorentina nei match contro squadre della zona caldissima della classifica? Ci sono situazioni davvero curiose: il Torino ad esempio ha subito 53 gol, la metà dei quali però sono arrivati "solamente" dalle sfide con Inter, Milan, Como e Atalanta. Contro la parte medio bassa della classifica la difesa granata non è così perforabile. E non è l'unico caso

Basandoci sugli scontri per "fascia", vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 31^ giornata di Serie A


LE CONFERENZE DI OGGI LIVE: GASPERINI - CHIVU

Quello che devi sapere

Sassuolo-Cagliari, sabato ore 15

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Thorstvedt
     

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Folorunsho
     

SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano

1/10

Verona-Fiorentina, sabato ore 18

CONSIGLIATO VERONA

  • Suslov
     

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli
     

SCONSIGLIATO VERONA

  • Harroui


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Parisi

2/10
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Lazio-Parma, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LAZIO

  • Maldini
     

CONSIGLIATO PARMA

  • Keita


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Cataldi


SCONSIGLIATO PARMA

  • Nicolussi Caviglia

3/10

Cremonese-Bologna, domenica ore 15

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Thorsby
     

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi
     

SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Pobega

4/10
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Pisa-Torino, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO PISA

  • Aebischer
     

CONSIGLIATO TORINO

  • Adams
     

SCONSIGLIATO PISA

  • Meister


SCONSIGLIATO TORINO

  • Prati

5/10

Inter-Roma, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Lautaro Martinez
     

CONSIGLIATO ROMA

  • Pisilli
     

SCONSIGLIATO INTER

  • Dimarco


SCONSIGLIATO ROMA

  • Malen

6/10
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Udinese-Como, lunedì ore 12:30

CONSIGLIATO UDINESE

  • Atta


CONSIGLIATO COMO

  • Perrone
     

SCONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas

7/10

Lecce-Atalanta, lunedì ore 15

CONSIGLIATO LECCE

  • Banda
     

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic
     

SCONSIGLIATO LECCE

  • Ramadani


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Ederson

8/10
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Juventus-Genoa, lunedì ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao
     

CONSIGLIATO GENOA

  • Frendrup
     

SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso


SCONSIGLIATO GENOA

  • Boga

9/10

Napoli-Milan, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Anguissa
     

CONSIGLIATO MILAN

  • Fullkrug
     

SCONSIGLIATO NAPOLI

  • De Bruyne


SCONSIGLIATO MILAN

  • Pulisic

10/10
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