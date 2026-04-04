Introduzione

Tra indisponibili, acciaccati e chi è andato (e tornato) dall'altra parte del mondo, il weekend calcistico di Pasqua ha un bel po' di incognite. Ci sono anche ritorni importanti, come quello di Lautaro Martinez ma, vista la quantità di partite delicate, scegliere non è semplice. Cosa analizzare in questo caso? La base, proprio per la specificità di alcune sfide, è studiare il bilancio "di gruppo".



Come si comportano Milan e Napoli negli scontri diretti d'alta classifica? Che numeri hanno messo da parte Verona e Fiorentina nei match contro squadre della zona caldissima della classifica? Ci sono situazioni davvero curiose: il Torino ad esempio ha subito 53 gol, la metà dei quali però sono arrivati "solamente" dalle sfide con Inter, Milan, Como e Atalanta. Contro la parte medio bassa della classifica la difesa granata non è così perforabile. E non è l'unico caso



Basandoci sugli scontri per "fascia", vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 31^ giornata di Serie A





LE CONFERENZE DI OGGI LIVE: GASPERINI - CHIVU