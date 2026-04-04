Introduzione
Tra indisponibili, acciaccati e chi è andato (e tornato) dall'altra parte del mondo, il weekend calcistico di Pasqua ha un bel po' di incognite. Ci sono anche ritorni importanti, come quello di Lautaro Martinez ma, vista la quantità di partite delicate, scegliere non è semplice. Cosa analizzare in questo caso? La base, proprio per la specificità di alcune sfide, è studiare il bilancio "di gruppo".
Come si comportano Milan e Napoli negli scontri diretti d'alta classifica? Che numeri hanno messo da parte Verona e Fiorentina nei match contro squadre della zona caldissima della classifica? Ci sono situazioni davvero curiose: il Torino ad esempio ha subito 53 gol, la metà dei quali però sono arrivati "solamente" dalle sfide con Inter, Milan, Como e Atalanta. Contro la parte medio bassa della classifica la difesa granata non è così perforabile. E non è l'unico caso
Basandoci sugli scontri per "fascia", vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 31^ giornata di Serie A
LE CONFERENZE DI OGGI LIVE: GASPERINI - CHIVU
Quello che devi sapere
Sassuolo-Cagliari, sabato ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Thorstvedt
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Folorunsho
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
Verona-Fiorentina, sabato ore 18
CONSIGLIATO VERONA
- Suslov
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
SCONSIGLIATO VERONA
- Harroui
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Parisi
Lazio-Parma, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO LAZIO
- Maldini
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
SCONSIGLIATO LAZIO
- Cataldi
SCONSIGLIATO PARMA
- Nicolussi Caviglia
Cremonese-Bologna, domenica ore 15
CONSIGLIATO CREMONESE
- Thorsby
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Pobega
Pisa-Torino, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO PISA
- Aebischer
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
SCONSIGLIATO PISA
- Meister
SCONSIGLIATO TORINO
- Prati
Inter-Roma, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Lautaro Martinez
CONSIGLIATO ROMA
- Pisilli
SCONSIGLIATO INTER
- Dimarco
SCONSIGLIATO ROMA
- Malen
Udinese-Como, lunedì ore 12:30
CONSIGLIATO UDINESE
- Atta
CONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
Lecce-Atalanta, lunedì ore 15
CONSIGLIATO LECCE
- Banda
CONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
SCONSIGLIATO LECCE
- Ramadani
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
Juventus-Genoa, lunedì ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
CONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
SCONSIGLIATO GENOA
- Boga
Napoli-Milan, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO NAPOLI
- Anguissa
CONSIGLIATO MILAN
- Fullkrug
SCONSIGLIATO NAPOLI
- De Bruyne
SCONSIGLIATO MILAN
- Pulisic