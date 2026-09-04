Introduzione
Terza di campionato da circoletto rosso visto che ci saranno almeno tre scontri molto delicati. In più abbiamo tutti i volti nuovi arrivati nelle ultime ore di mercato. Infine, teoricamente, tutta l'Italia ha fatto l'asta del fantacalcio. Un weekend perfetto per tifosi, appassionati e fantallenatori. Tra certezze, delusioni e sorprese è già successo tanto nei primi 180 minuti ma non si può già etichettare tutto
Siamo in una fase embrionale ma già qualche dato da una parte può rappresentare un trend, dall'altra può forviare. Stessa cosa per qualche goleador "estemporaneo": tendiamo a pensare che chi segna nelle prime giornate sarà sicuramente protagonista. Dicevamo però dei trend di gioco, di quanto si crea e si concede. L'aumento incredibile del tempo effettivo dovrebbe portare a qualche bonus in più. Vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 3^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Genoa-Como, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO GENOA
- Osmajic
CONSIGLIATO COMO
- Da Cunha
SCONSIGLIATO GENOA
- Sabelli
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
Fiorentina-Torino, sabato ore 15
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Mastantuono
CONSIGLIATO TORINO
- Mandragora
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Ndour
SCONSIGLIATO TORINO
- Adams
Inter-Napoli, sabato ore 18
CONSIGLIATO INTER
- Diouf
CONSIGLIATO NAPOLI
- Alisson Santos
SCONSIGLIATO INTER
- Lautaro Martinez
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Vergara
Roma-Atalanta, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Soulé
CONSIGLIATO ATALANTA
- Rowe
SCONSIGLIATO ROMA
- Wesley
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Scamacca
Frosinone-Venezia, domenica ore 15
CONSIGLIATO FROSINONE
- Oyono
CONSIGLIATO VENEZIA
- Busio
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Raimondo
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Mazzocchi
Parma-Monza, domenica ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Romero
CONSIGLIATO MONZA
- Folorunsho
SCONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO MONZA
- Mangas
Bologna-Sassuolo, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Bernardeschi
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Esposito
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Piccoli
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
Juventus-Milan, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Boga
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Woltemade
SCONSIGLIATO MILAN
- Gonçalo Ramos
Cagliari-Lecce, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Mendy
CONSIGLIATO LECCE
- Moteiro
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Romano
SCONSIGLIATO LECCE
- Ilic
Udinese-Lazio, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO UDINESE
- Davis
CONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
SCONSIGLIATO UDINESE
- Unai Gomez
SCONSIGLIATO LAZIO
- Taylor