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Fantacalcio, i "campo o panca" della 3^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Terza di campionato da circoletto rosso visto che ci saranno almeno tre scontri molto delicati. In più abbiamo tutti i volti nuovi arrivati nelle ultime ore di mercato. Infine, teoricamente, tutta l'Italia ha fatto l'asta del fantacalcio. Un weekend perfetto per tifosi, appassionati e fantallenatori. Tra certezze, delusioni e sorprese è già successo tanto nei primi 180 minuti ma non si può già etichettare tutto

Siamo in una fase embrionale ma già qualche dato da una parte può rappresentare un trend, dall'altra può forviare. Stessa cosa per qualche goleador "estemporaneo": tendiamo a pensare che chi segna nelle prime giornate sarà sicuramente protagonista. Dicevamo però dei trend di gioco, di quanto si crea e si concede. L'aumento incredibile del tempo effettivo dovrebbe portare a qualche bonus in più. Vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 3^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Genoa-Como, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO GENOA

  • Osmajic


CONSIGLIATO COMO

  • Da Cunha


SCONSIGLIATO GENOA

  • Sabelli


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas

1/10

Fiorentina-Torino, sabato ore 15

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mastantuono


CONSIGLIATO TORINO

  • Mandragora


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Ndour


SCONSIGLIATO TORINO

  • Adams

2/10
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Inter-Napoli, sabato ore 18

CONSIGLIATO INTER

  • Diouf


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Alisson Santos


SCONSIGLIATO INTER

  • Lautaro Martinez


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Vergara

3/10

Roma-Atalanta, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Soulé


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Rowe


SCONSIGLIATO ROMA

  • Wesley


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Scamacca

4/10
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Frosinone-Venezia, domenica ore 15

CONSIGLIATO FROSINONE

  • Oyono


CONSIGLIATO VENEZIA

  • Busio


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Raimondo


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Mazzocchi

5/10

Parma-Monza, domenica ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Romero


CONSIGLIATO MONZA

  • Folorunsho


SCONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO MONZA

  • Mangas

6/10
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Bologna-Sassuolo, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Bernardeschi


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Esposito


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Piccoli


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi

7/10

Juventus-Milan, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Boga


CONSIGLIATO MILAN

  • Rabiot


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Woltemade


SCONSIGLIATO MILAN

  • Gonçalo Ramos

8/10
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Cagliari-Lecce, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mendy


CONSIGLIATO LECCE

  • Moteiro


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Romano


SCONSIGLIATO LECCE

  • Ilic

9/10

Udinese-Lazio, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO UDINESE

  • Davis


CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Unai Gomez


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor

10/10
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