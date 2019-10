Con un titolo Costruttori già messo in bacheca dalla Mercedes e un titolo piloti che potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana a Città del Messico, Lewis Hamilton al momento appare più concentrato su altri temi. Il pilota di Stevenage, infatti, ha postato sui social network un nuovo messaggio che fa seguito a quelli dei giorni scorsi in cui aveva manifestato preoccupazione per la situazione mondiale, con riferimento alla causa ambientale. "Il mondo è un disastro e verrebbe voglia di mollare", aveva scritto. Ora, in risposta ad alcune critiche, Lewis ha affidato ad un'altra storia Instagram il suo pensiero: “Ci sono alcune persone che hanno tratto vantaggio dal mio momento difficile di questa settimana, in particolare i media, che cercano di buttarmi giù con odio e negatività".



Parole dure ma anche di perdono: “Vorrei farvi sapere che vi perdono e che tutto questo mi ha solo dato più carburante per insistere. Continuerò a tenere la testa bassa, concentrato su quello che mi piace fare e cercare di essere migliore. Ringrazio tutti quelli che hanno speso parte del loro tempo per inviarmi messaggi di sostegno. La compassione non era quello che stavo cercando, ma grazie per le sensazioni positive e l’affetto che mi avete dimostrato“.