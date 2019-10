Perché i due piloti sono stati squalificati?

Al termine del GP del 13 ottobre, la Racing Point aveva inviato un documento alla FIA riguardante la Renault: nel dettagliato report veniva messo sotto accusa un sistema elettronico riguardante la frenata e considerando irregolare il bilanciamento preimpostato, elettronicamente appunto, in base alle zone di pista percorse. I commissari avevano rietnuto ammissibile il ricorso.



La replica della Renault dopo il GP



"Il team Renault F1 prende atto del reclamo presentato dal team Racing Point in merito al suo sistema di distorsione del freno a seguito del Gran Premio del Giappone - recitava una nota al termine della gara di Suzuka - I rappresentanti del team si sono incontrati con gli Steward di Suzuka, ma a causa della complessità del dossier di 12 pagine preparato da Racing Point, un ulteriore incontro avrà luogo in una data da definire. La Renault intende utilizzare questo tempo per preparare un dossier altrettanto dettagliato per difendere con fermezza la propria posizione. I risultati del Gran Premio del Giappone sono ancora quelli decretati a fine gara".

Cos'ha deciso ora la FIA?

E' stato stabilito che il sistema che regola il bilanciamento freni è controllato dal pilota e non preimpostato in base alla distanza. Dunque c'è violazione del regolamento: non di quello tecnico (come chiedeva la Racing Point) ma di quello sportivo per "aiuti alla guida al pilota". Di qui la sanzione per il team francese.