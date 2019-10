F1, GP Messico 2019, il commento di Mara Sangiorgio

Rilassato e affabile. Persino contento di poter parlare a tuttotondo di sensibilizzazione ambientale e non solo di gomme e sfida mondiale. Lewis Hamilton si è presentato così alla vigilia del primo gran premio che potrebbe incoronarlo per la sesta volta Campione del Mondo. Non lo vive come un fine settimana speciale, ma nella normalità come un’altra gara che vorrebbe vincere, da cannibale. Difficoltà e avversari permettendo. Tra lui e il sesto titolo c’è soprattutto Valtteri Bottas. Per avere la certezza aritmetica di diventare campione, Lewis deve infatti fare 14 punti più del suo compagno. Impresa che lui stesso immagina molto complicata, riconoscendo anche al finlandese meriti di prestazioni esaltanti come l’ultima gara in Giappone.



La Mercedes, e non solo il team tedesco, hanno appiccicato addosso alla Ferrari l’etichetta di favorita per questo fine settimana. Nonostante le ultime due edizioni siano state stravinte da Max Verstappen e la Red Bull. Sia Vettel che Leclerc non hanno risposto a quelle che potevano sembrare anche provocazioni da parte degli avversari, ma si sono scoperti rilassati e fiduciosi. Le insidie su questa pista, in altura e con l’ossigeno che cala del 5% rispetto a condizioni normali, sono numerose. Tecniche e di guida ovviamente. L’efficienza della SF90 sarà utilissima nelle parti più veloci, ma potrebbe anche risultare uno svantaggio in quelle più guidate, come ha voluto sottolineare Sebastian Vettel. Bisognerà essere perfetti e lasciare alle spalle i recenti problemi ed errori.



Il tedesco è pronto a vedere per la sesta volta il suo avversario numero uno vincere il Titolo, ma l’obiettivo è quello di rendergli la vita difficile in questo finale di stagione, pensando soprattutto alla prossima occasione, il Mondiale che verrà.