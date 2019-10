"Se mi manca la pole? Arriviamo qui sapendo che la Ferrari è forte nei rettilinei e qui ce ne sono. Non so quando potremo tornare a fare la pole, magari sarà più facile con la pioggia. La realtà è che la Ferrari aveva ed ha una grande macchina. E' stato difficile con le gomme. La qualifica è stata l'area più debole in questa stagione, mentre in gara è andata meglio". Lewis Hamilton, che in Messico ha conquistato i suoi due ultimi titoli mondiali e domenica potrebbe fare il tris, preferisce un atteggiamento prudente in vista della gara: "Vincere qui il titolo? Non so se ho mai battuto Bottas di 14 punti in questa stagione, sarà successo una volta e mi aspetto sia molto forte in questo weekend".

La questione ambientale e le critiche

"Ora torno in macchina per questo GP e lo faccio con ottimismo in un momento in cui stanno accadendo molte cose nella mia vita. Sono concentrato su queste 4 gare, poi penseremo anche ai piani per il futuro. Quanto alla critiche, non passo molto tempo a leggere i commenti. E' giusto che ognuno abbia le sue opinioni e cerco di non farmi colpire in modo negativo da queste cose", ha detto il britannico risponendo in conferenza ad una delle tante domande sui post dei giorni scorsi dove aveva manifestato preoccupazione per la situazione del pianeta.