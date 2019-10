Formula 1, la conferenza live dal GP Messico

Hamilton: "Il messaggio sul mollare tutto? Sono umano e ho degli alti e bassi, non ho cercato di dire chissà cosa. In quel momento non provavo le migliori sensazioni e magari non tutti lo hanno capito. ma ho avuto un grande sostegno dai fan. Ora torno in macchina per questo GP e lo faccio con ottimismo in un momento in cui stanno accadendo molte cose nella mia vita. Ora sono concentrato su queste 4 gare, poi penseremo anche ai piani per il futuro"