"Non so cosa accadrà, ma sono fiducioso e abbiamo un pacchetto forte. Vedremo come andranno le cose. Potrebbe essere un fine settimana difficile da certi punti di vista, perché dovremo trovare assetto e bilanciamento giusto su questo tracciato, ma ci sono tanti piccoli dettagli che possono fare la differenza". Da Città del Messico anche il ferrarista Sebastian Vettel è cauto sulle previsioni per il GP di domenica. Spera almeno di ripetere la pole di due settimane fa a Suzuka: "La pole in Giappone non ho avuto tempo per godermela (corsa poco prima della gara, ndr). Peccato per la partita, poteva andare meglio. Come andrà in Messico? Non è una di quelle piste dove l'efficienza conta più di tanto, e la nostra è una macchina efficiente. Vedremo come gestire le zone più tortuose". Di sicuro al tedesco piace l'atmosfera creatasi intorno alla gara messicana: "C'è tanta passione qui, e spalti pieni. Non succede ovunque andiamo".