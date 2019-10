Curioso episodio al box Ferrari durante le libere in Messico: Vettel è fuori dalla SF90 e ad un certo punto si allontana. Tutto normale, se non fosse per dei vistosi "tubi" di carta tra le mani con i quali il tedesco va via. Il GP del Messico è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 1)