E' successo all'ultimo giro del Q3: macchina distrutta, pilota illeso e poi sottoposto a conrolli medici di rito. Il poleman Verstappen non frena alla doppia bandiera gialla per il crash del finlandese e rischia la penalità. Il GP del Messico è in diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Spaventoso incidente alla Mercedes di Valtteri Bottas all'ultimo giro delle qualifiche del Gran Premio del Messico. La monoposto del finlandese è uscita di pista nell'ultima curva prima del rettilineo finale andando a impattare violentemente sulle protezioni. Dopo alcuni istanti di terrore è arrivata la voce via radio di Bottas, seppur con il fiatone, a tranquillizzare tutti sulle due condizioni. La Mercedes del finlandese è praticamente distrutta nella parte sinistra della monoposto. Il pilota dopo i controlli di rito è tornato al paddock e sta bene. L'incidente potrebbe cambiare la griglia di partenza perché Max Verstappen della Red Bull non ha rallentato alla doppia bandiera gialla per il crash del finalndese. Il poleman lo ha ammesso in conferenza stampa ma al momento non è investigato: la vicenda potrebbe costargli 5 posizioni di penalità in griglia.