La Formula 1 è in Messico per il quart'ultimo gran premio stagionale. Un weekend che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del titolo a Lewis Hamilton. Scendiamo in pista anche noi e analizziamo le caratteristiche dell'Autodromo Hermanos Rodriguez curva dopo curva.

Curva 1 - Si arriva da un lungo rettilineo, si passa da 350 km/h a 102 km/h,4.3 G di decelerazione in soli 72 metri.

Curva 2-3 - Si percorre in 3^ marcia, bisogna usare molto i cordoli interni.

Curve 7-8-9 - Serie di S ad ala velocità, curva 7 si percorre in 5^ marcia a 177 km/h di velocità minima; curva 8 si percorre in pieno acceleratore, usare cordolo interno; curva 9 si fa un lift e la velocità minima è 225 km/H.

Curva 16-17 - Si percorre in 3^ marcia a 96 km/h,serve trazione, va usata tutta la pista.