Paese che vai, abbigliamento che trovi. In occasione dell'arrivo in pista in Messico, per il 18esimo Gran Premio della stagione, Daniel Ricciardo sfoggia un look ricco di colori. Impossibile non ripensare a Jorge Campos, portiere della Nazionale di calcio messicana, che nei Mondiali del 1994 e del 1998 ha mostrato una divisa altrettanto 'sobria'

GP MESSICO, LA DIRETTA DELLA GARA