Massimo di voti per il quasi campione del mondo e per la strategia perfetta della Mercedes. Vettel ha ritrovato il passo migliore, Leclerc meno brillante del solito Perez e Ricciardo super, male Raikkonen e la Haas

HAMILTON 10 - Vince una grande gara sua e del team che ha azzeccato tutta la strategia.



VETTEL 9 - Ha ritrovato il passo migliore e questo basta e avanza.



BOTTAS 8 - Dopo il muro di sabato è stato tosto e ha corso alla grande.



LECLERC 7 - La strategia non lo aiuta, ma non perfetto come in altri week end.



ALBON 7 - Fa il suo e lo fa molto bene al via...



VERSTAPPEN 5 - Mix tra il 3 del sabato e il 7 della gara (partenza a parte).



PEREZ 8 - Super nel suo Messico.



RICCIARDO 8 - Grandissima gara da urlo!



GASLY 7 - Nonostante un virus va a punti.



HULKENBERG 7 - Ce la fa nel finale a prendere un punto.



KVYAT 7 - Peccato per il contatto nel finale a rovinare un bel week end.



STROLL 6 - Lontano da Perez.



SAINZ 7 - Che peccato incomprensibile il gambero dal secondo stint.



GIOVINAZZI 6 - Lontano dai punti, ma gliene succede una più di Bertoldo.



MAGNUSSEN 5 - Haas notte fonda.



RUSSELL 7 - Buona gara alla fine.



GROSJEAN 5 - Haas notte fonda.



KUBICA 6 - Bel duello con Russel vinto!



RAIKKONEN 5 - 6 gare 0 punti.



NORRIS 7 - Gran week end peccato per il pit stop.