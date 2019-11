Il team prinicpal della Ferrari sul secondo posto di Vettel e il quarto di Leclec ad Austin: "Partire in pole finora non ci ha portato fortuna, magari stavolta andrà meglio. Conterà ritmo gara e degrado gomme, noi siamo migliorati e preparati". Il GP degli USA in diretta alle 20.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)