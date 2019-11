Sebastian Vettel è uscito di scena al giro 8 del GP degli Stati Uniti. Un ritiro dovuto alla rottura della sospensione della ruota posteriore destra, che ha impedito al tedesco di proseguire. Uno '0' pesante, dopo la partenza dalla seconda posizione in griglia, che Seb commenta così: "E' stato molto difficile guidare fin dall'inizio, non avevo grip al primo e ho dovuto far passare molte macchine senza avere possibilità di resistere. Ho faticato moltissimo a gestire le gomme e a percorrere le curve. E poi si è rotta la sospensione. Abbiamo completato tanti giri nel corso del weekend, senza alcun tipo di impedimento. Non so cosa sia successo di preciso, ma c'è di sicuro un problema". Il ferrarista esclude altre ipotesi: "No, non può essere un problema al motore, si tratta di qualcosa di strutturale. Ora esamineremo e vedremo cos'è successo, ma evidentemente qualcosa è andato storto".