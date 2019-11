In casa Ferrari è tempo di festa. Nella domenica mattina di Austin c'è spazio per tagliare una torta speciale: quella dei 50 anni di Mattia Binotto, team principal della casa italiana. Nato a Losanna, città dove è cresciuto e si è laureato in ingegneria meccanica, nel 1994 consegue un master in Ingegneria dell'Autoveicolo presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" (DIEF) di Modena. L'anno dopo entra nel mondo Ferrari come ingegnere motorista nella squadra test, ruolo che mantiene nella scuderia corse nell'era di successi di Michael Schumacher. Un'ascesa che lo porta nel 2014 ad essere nominato direttore del reparto Power Unit da Sergio Marchionne, prima di diventare direttore tecnico nel 2016 e infine team principal il 7 gennaio di quest'anno, al posto di Maurizio Arrivabene. Cinquant'anni a forti tinte rosse, che spera di celebrare con un successo sulla pista di Austin.