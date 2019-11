Lewis Hamilton è campione F1 2019. Il pilota 34enne di Stevenage mette in bacheca il sesto titolo in carriera, arrivato al termine del GP degli Stati Uniti, chiuso al secondo posto dietro al compagno di team Bottas. Tra statistiche e record, ecco tutti i numeri del suo trionfo Mondiale:



- 11 vittorie nel 2019: dal 2013 in poi, il campione del mondo ha sempre ottenuto almeno 9 vittorie nel corso dell’anno.

- In precedenza, il titolo piloti è stato assegnato negli USA nel 1959 (Jack Brabham, Sebring); 1970 (a Watkins Glen matema6camente a Rindt, deceduto a Monza); 1974 (Emerson Fittipaldi, Watkins Glen); 1977 (Niki Lauda, Watkins Glen); 2015 (Lewis Hamilton, Austin).

- Per la 10^ volta il mondiale viene assegnato nel mese di novembre. Hamilton ne ha già vin6 due in questo mese: 2008 (il primo per lui, il 2 novembre) e 2014 (il secondo, il 23 novembre). In precedenza, il titolo è stato assegnato il 3 novembre nel 1968 a Città del Messico (Graham Hill).

- Sesto Mondiale, uno più di Fangio (1951, 1954 > 1957), davanti a lui solo Schumacher (7). A 34 anni 9 mesi e 27 giorni è di soli 18 giorni più anziano rispettoso a quando Schumacher ottenne il suo sesto 6tolo (12 ottobre 2003: 34 anni 9 mesi 9 giorni).

È l’unico pilota nella storia con due titoli distanziati di 11 anni (2008-2019): batte il record di Schumacher (1994-2004: 10).

- Il confronto con Vettel, dominatore degli ultimi 4 mondiali dell’era aspirata: negli ultimi sei anni, cinque mondiali per Hamilton e solamente 14 vittorie per Vettel (61 GP vinti nell’era Turbo/Hybrid invece per Hamilton).

- Porta il 19° mondiale alla Gran Bretagna, la nazione più vincente della storia. Per il dodicesimo anno consecutivo il campione del mondo di F1 è tedesco o inglese (piloti

presenti in questa sequenza, iniziata nel 2008: Hamilton, BuItton, Vettel, Rosberg).

- Per la 36^volta nella storia, il vincitore del campionato non è colui che ha vinto la prima gara stagionale.

- Per la 5^volta negli ul6mi 7 anni, il pilota secondo classificato nel GP d’apertura vince il titolo (2013, 2014, 2017, 2018, 2019: negli ultimi 4 casi si tratta proprio di Hamilton.

- Il suo massimo distacco dal vertice del campionato quest’anno è stato di 8 punti dopo il GP d’Australia.

- 22 anni fa (1997) l'ultimo campione del mondo non britannico, tedesco, spagnolo o finlandese (J. Villeneuve).

- Per l’11° anno consecutivo, il team con più vittorie (*) vince il mondiale piloti. La sequenza è iniziata nel 2009. Nel 2008 la Ferrari vinse 8 gare, ma il campione fu Hamilton, con la McLaren, che quell’anno ottenne 6 successi (5 di Hamilton, 1 per Kovalainen).

- 8° titolo piloti alla Mercedes (5 Hamilton, 1 Rosberg, 1 Fangio, più uno di Fangio nel

1954, quando l’argentino corse 2 gare con la Maserati).

- La Mercedes diventa il primo team nella storia a conquistare 6 titoli piloti consecutivi (2014- 2019), battendo la sequenza record della Ferrari (2000-2004).

- Mercedes quest’anno è già diventata il primo team ad ottenere 6 doppiette consecutive piloti/costruttori dopo il GP del Giappone, quando la lotta per il titolo piloti si è aritmeticamente ristretta ai soli piloti Mercedes.

- Negli ultime 10 stagioni i titoli piloti sono stati vinti solo da due team: Red Bull (4 dal 2010 al 2013) e Mercedes (2014-2019). Nella storia della F1 era già accaduto dal 1984 al 1993, quando vinsero solo McLaren (7 volte) e Williams (3).

- Hamilton è il secondo pilota con 5 titoli per un solo costruttore (Mercedes) dopo Schumacher, che ottenne 5 mondiali con la Ferrari.

- Questo è il 12° Mondiale piloti per la Mercedes come motorista.