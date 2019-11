Il britannico chiude secondo e vince il titolo. A Bottas non basta la vittoria. Vettel, zero pesante: Verstappen lo supera

Lewis Hamilton è campione del Mondo per la sesta volta in carriera, la terza di fila dopo i trionfi nel 2017 e nel 2018. Al britannico basta il secondo posto dietro al compagno di team Valtteri Bottas, a cui non basta la vittoria per mantenere vivo il Mondiale. Pesa lo '0' di Vettel: Verstappen lo sorpassa al quarto posto.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton 381

2 Valtteri Bottas 315

3 Charles Leclerc 247

4 Max Verstappen 236

5 Sebastian Vettel 230

6 Alexander Albon 84

7 Carlos Sainz Jr. 80

8 Pierre Gasly 73

9 Daniel Ricciardo 50

10 Lando Norris 41

11 Nico Hulkenberg 37

12 Sergio Perez 35

13 Daniil Kvyat 34

14 Kimi Raikkonen 31

15 Kevin Magnusen 20

16 Lance Stroll 19

17 Romain Grosjean 8

18 Antonio Giovinazzi 4

19 Robert Kubica 1

20 George Russell 0

Classifica costruttori

1 Mercedes 696

2 Ferrari 478

3 Red Bull Racing 366

4 McLaren 121

5 Renault 87

6 Toro Rosso 60

7 Racing Point 54

8 Alfa Romeo 35

9 Haas 28

10 Williams 1