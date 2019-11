Una Mercedes perfetta, sia con Bottas che con il campione del mondo Hamilton. La Ferrari arranca: per Leclerc un weekend sottotono, per Vettel miz tra una grande qualifica e una gara da calvario

Bottas 10 - Un week end perfetto, quello che dovrebbe replicare sempre per battere il compagno di squadra.

Hamilton 10 - Per il titolo, per l stagione, per la carriera, semplicemente grazie Lewis.

Verstappen 8 - Grande partenza e grande gara con Red Bull. Non ancora al livello di Mercedes, ma non lontana. Scalpita.

Leclerc 6 - Week end sottotono e disastroso nella prima parte di gara. Voto complessivo a pilota e squadra.

Albon 8 - Grande rimonta e gara solida, merita la riconferma.

Ricciardo 8 - Wow! Un texano da rodeo.

Norris 8 - Ma come è partito? Super Lando!

Sainz 7 - Meglio in qualifica mentre in gara la sua gara è compromessa dal contatto con Albon.

Hulkenberg 7 - Che fatica vs Ricciardo, ma la mette a punti e va bene così

Perez 7 - Altro week end fantastico per lui.

Raikkonen 7 - Forte in gara peccato la zona punti a un soffio.

Kvyat 6 - Ancora penalizzato per collisioni all'ultimo giro.

Stroll 5 - Non sorride mai nel paddock, un motivo ci sarà.

Giovinazzi 5 - Fine settimana sottotono, a parte il lampo in FP2. Decimo.

Grosjean 5 - A muro, ancora!

Gasly 7 - Bella qualifica e bella gara, rovinata solo nel finale, ma solido.

Russel 7 - Fa il suo.

Magnussen 5 - Fa il suo.

Kubica 6 - Si ritira mentre stava lì a lottare con una macchina davvero inguardabile.

Vettel 7 - Mix tra un'ottima qualifica e una gara calvario.