"E' stata una gara difficile, quasi disastrosa". Non utilizza giri di parole il team principal Mattia Binotto per spiegare la gara della Ferrari ad Austin. "A Seb si è rotto il braccetto posteriore della sospensione - ha detto sul ritiro del tedesco- ma non abbiamo ancora capito quando e come. La gara di Leclerc è stata compromessa al primo stint e dal suo primo treno di gomme. Il ritmo nel secondo e terzo stint era discreto ma quello iniziale ha segnato la gara. Siamo fortemente delusi, la gara non rispecchia il nostro valore. Capiremo il perché: è una doccia fredda, spero che ci sia qualcosa da imparare”.

Sui social

Oltre ai complimenti fatti nelle interviste post gara e all'abbraccio di Vettel che pria del podio è andato a cercare Lewis Hamilton, la Ferrari ha fatto ii complimenti al sei volte campione del mondo attarverso i canali social. Poi è arrivata il ringraziamento della Mercedes.