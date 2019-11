La Mercedes ha aspettato il ritorno dei piloti dagli Stati Uniti per godersi finalmente la festa. Prima nella sede inglese di Brixworth, dove vengono realizzate le power unit, poi in quella di Brackley, dove viene assemblato il telaio delle monoposto. Presente la squadra al gran completo: oltre ai piloti non poteva mancare Toto Wolff e chi lavora dietro le quinte, per permettere al team di dominare per la sesta stagione consecutiva nel Mondiale di F1