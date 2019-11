Il pilota della Red Bull, dopo gli attacchi alla Rossa nel post Austi, ha commentato con un "Vedremo" la buona prova delle SF90 nel venerdì del Brasile: "La prima giornata non è rappresentativa. Lottare per la pole? Non so, difficile dirlo". Il GP del Brasile in diretta domenica alle 18.10 su Sky Sport F1 (canale 207)

"Non è stato sicuramente il miglior giorno per girare, ma è stato così per tutti. Comunque inizio del weekend positivo, vedremo il meteo sabato e come andrà la macchina con un condizioni diverse riverso". Appare soddisfatto Max Verstappen dopo la prima gionata di libere in Brasile, doe ha chiuso con il terzo tempo nelle FP3. Il pilota della Red Bull ha poi risposto a una domanda sulla Ferari, che aveva attaccato dopo gli USA: "Sono tornate come prima di Austin? Non so, vedremo sabato. Come ho detto questa prima giornata non è rappresentativa. Per la pole non so, difficile dirlo, venerdì un po' confuso e non ci si può fidare più di tanto dei tempi sul giro. Top team vicini e dipenderà molto come risponderemo alle temperature di sabato e all'evoluzione della pista".