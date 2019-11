Il 24enne pilota italiano ha firmato un contratto per correre con R-Motorsport e Aston Martin nel GT World Challenge Europe 2020. Il suo messaggio sui social: "Molto felice, un passo importante e non vedo l'ora di cominciare"

Il pilota italiano Luca Ghiotto, protagonista nell'ultima stagione di Formula 2 (nel video la festa dopo il successo a Silverstone), ha annunciato un'importante novità per il suo futuro: ha stretto un accordo con R-Motorsport per partecipare al GT World Challenge Europe (come si chiamerà dal prossimo la Blancpain GT) con le Aston Martin Vantage GT3. Ghiotto, 24 anni di Arzignano, parteciperà alla serie Endurance e Sprint. L'ufficialità è stata data dallo stesso pilota attraverso Instagram: "Sono felice di annunciare che nel 2020 mi unirò a @r_motorsportracing per correre l'Aston Martin Vantage GT3 alla Blancpain GT World Challenge e altre gare internazionali GT! Questo è un passo davvero importante nella mia carriera e non vedo l'ora che arrivi la prima gara della prossima stagione!".