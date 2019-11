E' partito un gran weekend di motori su Sky Sport. Formula 1 e MotoGP scendono in pista, con i GP in diretta sui canali dedicati Sky Sport Formula 1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Le gare: a Valencia alle 14 il via per la MotoGP (Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20), alle 18.10 lo start per la gara di Formula 1 a Interlagos. Ad aprire la domenica ci sarà la Formula 3, con la diretta del GP di Macao (su Sky Sport F1). Come sempre, grande copertura sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali FB, Twitter e Instagram di Sky Sport, con tutti i campionati in tempo reale. Di seguito i programmi completi.

GP DELLA COMUNITÀ VALENCIANA, SU SKY SPORT MOTOGP E SKY SPORT UNO:

SABATO 16 NOVEMBRE

Ore 8.55: Prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: Prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.05: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.10: Moto E-Race 1

Ore 17.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 18: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time



DOMENICA 17 NOVEMBRE

Ore 8.15: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10: Moto E-Race 2

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: Gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 19: Race Anatomy MotoGP

Ore 21: Galà del Motomondiale

GP DI MACAO E GP DEL BRASILE, SKY SPORT FORMULA 1:

SABATO 16 NOVEMBRE

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: Prove libere 3 F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 18: Paddock Live Qualifiche

Ore 19: qualifiche F1

Ore 20.15: Paddock Live Qualifiche

Ore 22: Paddock Live Show

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Ore 8.30: GP Macao, F3 (replica alle 15.15)

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.10: gara F1

Ore 20.10: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 23: Race Anatomy F1