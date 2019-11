Guidotti: "Alex Marquez in Pramac nel 2021? Mi risulta che abbia già firmato un contratto, bisogna vedere come è questo contratto, mi sembra strano che però faccia una forzatura del genere, uscendo in questo modo dal team in cui è cresciuto. Non penso possa mettersi accanto a Marquez alla Honda, perché avrebbe una grande pressione, ma tutto può essere. La Ducati sarebbe forse la soluzione migliore per Alex"