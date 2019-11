Il pilota della Red Bull commenta la sua trionfale domenica d'Interlagos: "Abbiamo sempre avuto il passo per reagire e superare la Mercedes. Tutto molto soddisfacente"

"E' stata una gara folle, sono successe tante cose. Ma per fortuna abbiamo sempre avuto il passo per reagire e superare la Mercedes in ogni scenario”. Così Max Verstappen, vincitore del GP Brasile, ha commentato la gara d’Interlagos. “Non è stato facile – ha aggiunto il pilota olandese - ma siamo stati bravi a tenerci sempre fuori dal caos. Molto soddisfacente. La chiave della gara? La gestione delle gomme e la strategia giusta".