Nelle battute finali del GP del Brasile, Vettel e Leclerc vanno a contatto in un duello acceso per la quarta posizione. Come racconta il video sopra, il risultato per la Ferrari è il ritiro per entrambi i piloti. Il monegasco sfoga tutta la propria rabbia in un team radio, come si sente nel video sotto. Nello Sky Tech, l'analisi del contatto tra i due ferraristi