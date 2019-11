F2, Prema conferma Mick Schumacher per il 2020

Mick Schumacher e Robert Shwartzman saranno i due piloti del team Prema per la F2 2020. Il tedesco: "Posso solo ringraziarli per la fiducia che hanno riposto nuovamente in me: dimostrerò loro che hanno avuto ragione". Il russo: "Il nostro obiettivo è vincere il titolo". Ci saranno 5 piloti della Ferrari Driver Academy in F2 nel prossimo campionato

Il team Prema ha annunciato la sua line-up per la F2 2020. Le Dallara F2 2018 saranno guidate da due piloti della Ferrari Driver Academy molto speciali. Si tratta infatti degli ultimi due campioni della F3: Mick Schumacher e Robert Shwartzman. “Arrivo al mio secondo anno in F2 dopo aver imparato tante lezioni su come gestire la macchina, come gestire le gomme e anche su come lavorare all’interno di un team più grande – spiega Mick –. Mi baserò su questa esperienza quando inizierà un campionato che non vedo l’ora di disputare. Correre nuovamente con Prema è stata una scelta naturale, lavoriamo insieme da un bel po’ e siamo cresciuti insieme. Posso solo ringraziarli per la fiducia che hanno riposto nuovamente in me: dimostrerò loro che hanno avuto ragione”. Anche Shwartzman è particolarmente entusiasta per questa nuova avventura: “Sono veramente felice per questa promozione in F2 – ammette il pilota russo, vincitore del titolo F3 del 2019 –. Questo è l’ultimo gradino prima della Formula 1, si tratta di una tappa molto importante. Sono contento di poter proseguire il mio rapporto professionale con Prema, c'è molta chimica tra di noi: il nostro obiettivo è vincere il campionato”, conclude Shwartzman. Saranno dunque 5 i piloti della Ferrari Driver Academy in F2 nel prossimo campionato.