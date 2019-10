Sono molti i paralleli tracciati tra Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Uno, molto suggestivo, lo presenta anche il figlio del grande pilota, Mick, intervistato dalla rivista tedesca Motorsport Magazin: "Ho un profondo rispetto per Seb, con lui capita spesso di trovarci a parlare di motorsport. Lui mi regala tanti consigli, che io cerco di mettere in pratica. E' da molto che gareggia, quello che mi dice non può che essere molto utile. Credo che il rapporto che ho con Sebastian è lo stesso a quello tra lui e mio papà. Due uomini molto vicini che parlano del loro lavoro".

"Mondiale difficile in F2, ma mi sento più forte"

Per Mick Schumacher quello appena trascorso è stato il primo anno in F2, chiuso al 12° in classifica generale: "Le difficoltà sanno renderci più forti, soprattutto se riusciamo a superarle. In questo modo possono tramutarsi in esperienza, che è qualcosa di positivo. In Formula 1 sarebbe stato diverso: la pressione su di me sarebbe stata enorme, ma adesso ci sono passato e penso che riuscirei a gestire altre situazioni del genere".