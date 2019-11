La Williams ha annunciato il nome del compagno di Russell per il 2020: è Nicholas Latifi, pilota classe 1995, che prenderà il posto di Kubica. "È un sogno che diventa realtà, è qualcosa per cui ho lavorato per metà della mia vita: lavoreremo per riportare questo team dove merita", spiega il canadese

Nicholas Latifi è stato promosso. No, non stiamo parlando di esami scolastici. Il 24enne pilota canadese è diventato il titolare nella Williams al posto di Robert Kubica: sarà lui il compagno di scuderia di George Russell nel 2020. Si tratta dell’ultimo nome che mancava per completare la griglia del 2020. Latifi aveva già effettuato diverse sessioni di prove libere con la Williams, oltre a tre giorni di test: era pertanto il favorito per sostituire Kubica. “Sono entusiasta di poter correre con la Williams nel 2020 – spiega Latifi su Twitter –. È un sogno che diventa realtà, è qualcosa per cui ho lavorato per metà della mia vita. Io e Russell siamo due piloti giovani, affamati, motivati, penso che questo porterà entrambi a migliorare come piloti e a riportare questo team dove merita. Ho già iniziato a lavorare per il prossimo Mondiale in Formula 1, ma per adesso sono concentrato nel chiudere al meglio la stagione in Formula 2”, conclude il canadese.