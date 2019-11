Nel venerdì di Abu Dhabi, teatro dell'ultimo appuntamento del 2019 della Formula 1, Lewis Hamilton è sceso in pista per qualche giro con il numero 1 sulla propria Mercedes. Un modo per il britannico per celebrare il sesto titolo Mondiale conquistato nel weekend di Austin, il terzo consecutivo. Il GP di Abu Dhabi è in diretta domenica alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP ABU DHABI, IL VENERDI' DI LIBERE LIVE