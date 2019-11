Mattia Binotto, team prinicpal della Ferrari, spiega cos'è successo al termine della terza sessione di qualifiche e minimizza: "Abbiamo trovato traffico e non siamo riusciti a fare l'ultimo tempo con Leclerc". Il GP di Abu Dhabi è in diretta domenica alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"È da ieri che non siamo abbastanza veloci soprattutto nel terzo settore, eravamo lontani dalla pole e abbiamo provato a prendere il vantaggio in ogni modo, uscendo per ultimi, prendendoci dei rischi. Ma abbiamo trovato traffico e non siamo riusciti a fare l'ultimo tempo con Leclerc". Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha spiegato cos'è successo nel finale di Q3 ad Abu Dhabi.



"Leclerc con mescola media? Scelta con la squadra, sapeva di avere le gomme medie dal mattino, poi se ne abbiamo riparlato durante la qualifica - ha aggiunto Binotto - E per Vettel la gara si giocherà su come si comporteranno le gomme degli altri, la soft può essere una carta a favore. Lui è ovviamente convinto che la soft possa essere la scelta giusta. Ci sono dei vantaggi per una o per l'altra".