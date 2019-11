Ultima tappa del Mondiale 2019. Si comincia giovedì con le parole dei piloti, doppio appuntamento con la conferenza stampa: alle 14 e alle 14.30. Qui tutta la programmazione di Sky. Il GP di Abu Dhabi è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201): gara domenica alle 14.10. Liveblog, come sempre, su Skysport.it

Mondiale di F1 2019, ultima accelerata. Con i titoli mondiali - piloti e costruttori - già assegnati, il Circus arriva ad Abu Dhabi, ultima tappa della stagione: la gara si correrà domenica 1° dicembre a Yas Marina e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Non solo: il verrà come sempre seguito su Skysport.it con cronaca, aggiornamenti, video e foto attraverso il nostro liveblog.

Doppio appuntamento con la conferenza stampa

Si comincia giovedì con la conferenza stampa: non uno ma due appuntamenti con le parole dei piloti. Alle 14 attesi Leclerc, Magnussen e Verstappen, mentre alle 14.30 tocca a Raikkonen, Sainz, Gasly e Kvyat.

Orari del GP Abu Dhabi 2019: a che ora la partenza?

Venerdì 29 novembre si scende in pista con le due sessioni di libere, alle 10 e alle 14 italiane. Sabato, dopo la terza sessione di libere delle 11, appuntamento alle 14 con le qualifiche. Domenica la gara alle 14.10.

Come fare a seguire il GP di Yas Marina 2019?

Il racconto della pista è affidato come sempre a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, insieme a Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, a cui si aggiungono le analisi tecniche di Matteo Bobbi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio. A chiudere la domenica di gara sarà il consueto appuntamento con Race Anatomy: Leo Turrini e tanti altri ospiti nello studio condotto da Fabio Tavelli.

Non solo tv: il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il nostro liveblog vi porteremo sul circuito di Yas Marina per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla della 20^gara della stagione ad Abu Dhabi.

ORARI DEL WEEKEND DI F1 SU SKY SPORT F1 E SKY SPORT UNO

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

Ore 14: Conferenza stampa piloti

Ore 17.15: Paddock Live Pit Walk

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Ore 8.25: prove libere F2

Ore 9.45: Paddock Live

Ore 10: Prove libere 1 F1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14: Prove libere 2 F1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F2

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: Conferenza stampa team

SABATO 30 NOVEMBRE

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11: Prove libere 3 F1

Ore 12: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live Qualifiche

Ore 14: qualifiche F1

Ore 15.15: Paddock Live Qualifiche

Ore 15.40: Gara F2

Ore 17: Paddock Live Show

DOMENICA 1° DICEMBRE

Ore 10.25: Sprint Race F2

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.10: gara F1

Ore 16.10: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy F1