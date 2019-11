Ferrari, dubbio gomme: l'analisi delle qualifiche

Per la gara di domani, Hamilton parte con i favori del pronostico. Mercedes, in questa stagione, è sempre stata molto più performante in gara rispetto alla qualifica. Durante le FP2 il ritmo della W10 è stato molto buono con tutti i compound utilizzati. Verstappen avrà una grossa chance in partenza e durante tutto il primo giro per riuscire a sopravanzare il sei volte campione del mondo. Se non ci riuscirà sarà piuttosto difficile per lui riuscire a mettere pressione al pilota numero 44. Per la Ferrari la gara sarà una grossa incognita. Come si comporteranno le gomme soft? Sicuramente saranno di grosso aiuto in partenza e durante i primi giri ma dovrebbero degradare molto più velocemente rispetto alle medie. E le medie che userà Leclerc al via? Questa è l’incognita più grande perché la Ferrari non le ha mai utilizzate durante la simulazione di gara. In qualifica si sono comportate piuttosto bene, ma bisognerà capire come sarà l’usura visto che la SF90 non è così gentile con le gomme.