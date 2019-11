Lewis Hamilton si prende l'ultima pole position del 2019 della Formula 1. Il campione del mondo britannico chiude le qualifiche col tempo record di 1:34.799, tenendosi dietro il compagno di team Valtteri Bottas. Il finlandese scatterà però dall'ultima casella in griglia a causa della penalità per il cambio di Power Unit. A completare la prima fila ci sarà invece Max Verstappen, poleman con la sua Red Bull nel weekend di Interlagos. Prestazione in chiaroscuro per le Ferrari: terzo Leclerc, quarto Vettel, protagonisti di un'altra incomprensione che ha di fatto impedito al monegasco l'ultimo assalto alla pole.

La griglia

PRIMA FILA



1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)



2 Max Verstappen (Ola/Red Bull/Honda)

SECONDA FILA

3 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

4 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

TERZA FILA

5 Alexander Albon (Tai/Red Bull/Honda)

6 Lando Norris (Ing/McLaren/Renault)

QUARTA FILA

7 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

8 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren/Renault)

QUINTA FILA

9 Nico Hulkenberg (Ger/Renault)

10 Sergio Perez (Mes/Racing Point/Mercedes)

SESTA FILA

11 Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso/Honda)

12 Lance Stroll (Can/Racing Point/Mercedes)

SETTIMA FILA

13 Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso/Honda)

14 Kevin Magnussen (Dan/Haas/Ferrari)

OTTAVA FILA

15 Romain Grosjean (Fra/Haas/Ferrari)

16 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari)

NONA FILA

17 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo/Ferrari)

18 George Russell (Ing/Williams/Mercedes)

DECIMA FILA

19 Robert Kubica (Pol/Williams/Mercedes)

20 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)