GP del Belgio: appuntamento con la storia

A Spa Leclerc continua a scrivere la storia, sua e della Formula 1. Nelle qualifiche sul circuito belga firma il miglior tempo 1:42.519. Il giovane Charles riporta la Ferrari in pole a Spa dopo 12 anni (la 'Rossa' non scattava davanti a tutti al 2007). La domenica il monegasco ottiene la sua prima vittoria in carriera in Formula 1.