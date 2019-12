Brutte notizie per la Ferrari dalla griglia di partenza di Abu Dhabi. "La Federazione ha informato che non è stata riscontrata la stessa quantità di benzina che era stata dichiarata all'interno della monoposto di Charles Leclerc. Per questa disinformazione tra Ferrari e FIA, gli uomini della 'Rossa' saranno chiamati a giustificarsi dopo la gara". Potrebbe arrivare una multa per la casa italiana, che tramite le parole del team principal Mattia Binotto ha dimostrato la propria tranquillità

ABU DHABI, LA DIRETTA DEL GP