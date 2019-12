HAMILTON 10 e lode - Voleva demolire i giovani, l'ha fatto!



VERSTAPPEN 9 - Super wwek end al netto di Hamilton. È pronto per il Mondiale serve una macchina alla pari.



LECLERC 8 - Bel weekend per dove poteva arrivare con una Ferrari che ha ancora tanto, tantissimo da fare. 10 podi in stagione, doppia cifra al primo anno, come Vettel 2015, Alonso 2010 e Raikkonen 2007.



BOTTAS 8 - Grande rimonta, certo facile con quella macchina, passava Leclerc ed era da 10.



VETTEL 7 - Per la caparbia rimonta su Albon, ma non per il risultato in gara. Deve resterrasi e ripartire.



ALBON 6 - Per il 2020 la red Bull ha bisogno molto, ma molto di più da lui.



PEREZ 8 - Super gara che bel pilota ma con scarsa considerazione da parte dei big



NORRIS 8 - Alla gara e alla stagione.



KVYAT 8 - Ottima rimonta e buon ultima gara per uns atagione già brillante grazie al podio della Germania.



SAINZ 9 - Alla rimonta furiosa per conquistare il sesto posto nel Mondiale.



RICCIARDO 6 - D'incoraggiamento per la prossima stagione sperando che la Renault causa principale del voto gli dia una macchina più competitiva.



HULKENBERG 6 - Finisce la sua carriera in F1 il tempo ci dirà se ne sentiremo la mancanza.



RAIKKONEN 5 - Weekend orrendo per il team.



MAGNUSSEN 5 - DisHaaster.



GROSJEAN 5 - DisHaaster.



GIOVINAZZI 5 - Weekend orrendo per il team compromesso anche dal crash con Kubica.



RUSSELL 7 - Ci piace e riuscirà a emergere. Ne siamo sicuri.



GASLY 5 - Sottotono rispetto a Kvyat e rispetto al Brasile.



KUBICA 8 - Alla carriera e alla voglia di riprovarci, ciao Robert!



STROLL 4 - Ripetente nel 2010, ma sarà l'ultima occasione.