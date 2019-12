Dopo il post Instagram di Rossi, che ha ha mostrato una sua foto nella Mercedes in vista dello "scambio" di Valencia con Hamilton, è arrivata la risposta social del britannico: "Molto emozionato di correre con una leggenda come Valentino"

Quello del 9 dicembre a Valencia sarà un appuntamento che difficilmente dimenticheremo. Non sarà solo il confronto tra due grandi stelle del Motorsport, Lewis Hamilton e Valentino Rossi, ma sarà l'evento che permetterà d'incrociare due mondi, la Formula 1 e la MotoGP. Lo scambio tra The Hammer e il Dottore, con il primo che guiderà una Yamaha e il secondo una Mercedes, in qualche modo è già iniziato. Al messaggio Instagram di Valentino, che ha postato una foto a bordo della Mercedes, ha fatto seguito quello di Lewis Hamilton: "Sono molto emozionato di questo scambio con una leggenda come Valentino Rossi. Sei pronto, Vale?". Conto alla rovescia agli sgoccioli, ancora qualche giorno e poi sarà spettacolo puro al circuito Ricardo Tormo.