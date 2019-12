Il messaggio di Vale

L’immagine è molto suggestiva e richiama alla mente le tante voci che in passato avevano accostato la stella del Motomondiale al Circus e, in particolare, alla Ferrari. "Ci divertiremo", il messaggio di Vale sui social. E Lewis Hamilton? Da sempre grande appassionato di moto e della MotoGP, ora ci si attende una “risposta social” anche dal driver di Stevenage che, stando alle nostre informazioni, preparerà la vigilia dell’appuntamento spagnolo con un team di Superbike. Non resta che attendere l'appuntamento al circuito Ricardo Tormo, sarà un grande spettacolo.