Leclerc "Il Predestinato": stasera alle 20 su Sky

Speciale "Il Predestinato", stasera alle 20 su Sky Sport F1 (canale 2017). Charles Leclerc, fresco di rinnovo fino al 2024, rivive la sua prima stagione in Ferrari, un 2019 intenso in cui non si è fatto mancare niente: ha ottenuto il record di pole (7), ha trionfato a Spa e Monza, ha commesso qualche errore e si è confrontato (e in qualche cosa scontrato) con il compagno di squadra

ll Predestinato, Charles Leclerc. Ormai tutti riconoscono al pilota monegasco questo appellativo cucito perfettamente addosso a chi sembra davvero destinato ad avere un grande futuro in F1 e con la Ferrari. E "Il Predestinato" è anche il titolo dello speciale che andrà in onda questa sera su Sky Sport F1 (canale 207) a partire dalle 20. Leclerc, che ieri ha rinnovato fino al 2024 con la Rossa, rivive la sua prima stagione in Ferrari. Un 2019 intenso in cui non si è fatto mancare nulla: ha ottenuto il record di pole (7), ha trionfato a Spa e Monza, ha commesso qualche errore e si è confrontato (e in qualche cosa scontrato) con il compagno di squadra. L’intervista è stata realizzata da Mara Sangiorgio al Ferrari World di Abu Dhabi, ultima tappa del campionato 2019 chiusa numero 16 della Rossa al quarto posto.

"IL PREDESTINATO" - LO SPECIALE

24 dicembre alle 20 su Sky Sport F1 (canale 207)