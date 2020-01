Robert Kubica terzo pilota e pilota di sviluppo in Alfa Romeo: ora è ufficiale. Si apre con questa notizia il 2020 della Formula 1 e che segna l'inizio di una nuova avventura per Kubica proprio quando sembrava possibile anche un suo addio al Circus dopo la difficile annata con la Williams. Il nome del team, inoltre, cambia: diventa Alfa Romeo Racing Orlen in vista dello sponsor legato al 35enne di Cracovia. PKN Orlen, azienda del settore petrolifero, sarà presente come marchio sulle monoposto e anche sulle tute dei piloti Raikkonen e Giovinazzi. Quello di Kubica è un "ritorno a Hinwil", dato che con la Sauber (come originariamente era denominata la scuderia) e con il marchio BMW aveva lavorato nei primi anni della sua carriera in F1. Per questo ruolo in molti lo hanno cercato, a partire dalla Haas e dalla Racing Point. Kubica sarà coinvolto nella formazione dei giovani piloti, ma la sua idea è quella di avere anche un programma alternativo in cui correre (DTM).