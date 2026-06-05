Che tempo ci sarà a Monte-Carlo per il sesto GP dell'anno? Al momento nel weekend non sono previste precipitazioni, con un meteo asciutto, soleggiato e primaverile. Ma si sa, nel Principato tutto può cambiare in un attimo. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

La Formula 1 è a Monte-Carlo per l'appuntamento più glamour dell'anno. Nel Principato per il sesto GP stagionale ci attende un weekend con tempo mite e sole primaverile. Al momento il portale FOM non prevede precipitazioni nell'arco del fine settimana e negli orari di attività in pista, ma si sa che le 'roque' dietro a Monte-Carlo sono spesso imprevedibili.

Il meteo per venerdì 5 giugno Si prevede cielo sereno con temperature diurne comprese tra 16,5°C e 19,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità media di 6,8 km/h e raffiche fino a 17,6 km/h, garantendo condizioni di pista stabili. Non è prevista pioggia e la temperatura dell'asfalto dovrebbe raggiungere un picco di 40,1°C.

Il meteo per sabato 6 giugno Si prevedono condizioni di gara favorevoli con tempo asciutto. Le temperature varieranno dai 16°C al mattino a un massimo di 20°C durante il giorno, mentre la temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 41°C. Il vento sarà moderato, con una velocità media di circa 9 km/h e raffiche occasionali fino a 25 km/h. Non sono previste precipitazioni.